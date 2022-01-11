Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Защитник казахстанского «Ордабасы» 26-летний Александр Клещенко попал в сферу интересов футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает спортивный интернет-портал Metaratings.ru.

Donland.ru «Ростов-Арена»

До перехода в «Ордабасы» Клещенко защищал цвета «Кубани» (Краснодар), «Томи» (Томск), «Тобола» (Казахстан), «Енисея» (Красноярск). По информации портала Transfermarkt.ru, текущая стоимость игрока составляет 400 тыс. евро.

ИА REGNUM сообщало, что в последние дни декабря 2021 года «Ростов» подписал контракты с 20-летним полузащитником Магнусом Кнудсеном из норвежского «Лиллестрёма» и 29-летним полузащитником сборной Белоруссии Александром Селявой.