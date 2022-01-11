Калуга, 11 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Более 1700 старшеклассников из 26 городов и районов принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая 11 января стартовала в Калужской области. Цель олимпиады — пропаганда научных знаний, выявление молодых дарований и приобщение их к интеллектуальной деятельности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru Эмблема олимпиады

В 2022 году олимпиада проводится по 23 общеобразовательным предметам в соответствии с порядком и сроками, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации. Традиционно региональный этап открывает олимпиада по французскому языку. В России состязания по данному предмету проводятся с 2002 года. Калужская область — один из немногих регионов, где французский язык включен в перечень предметов регионального этапа олимпиады. Пятый год в области будут проводиться олимпиады по испанскому и китайскому языкам. Кроме того, в рамках регионального этапа проводятся олимпиада по математике имени Л. Эйлера для учащихся 8-х классов, олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7−8 классов и региональная олимпиада по школьному краеведению.

Состязания старшеклассников пройдут очно на базе Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского. Предметно-методические комиссии и составы жюри сформированы из числа преподавателей университета, педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей региона.