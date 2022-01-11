Кстовский район, Нижегородская область, , 13:27 — REGNUM Сотрудники МЧС развернули мобильные городки жизнеобеспечения на двух автотрассах Нижегородской области из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций.

Горячий чай Medvoice.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Один из таких пунктов появился на федеральной трассе М-7 — близ деревни Ветчак в Кстовском районе, а второй на областной трассе Р-159 — возле деревни Золотово на Бору.

В ведомстве отмечают, что в условиях осложнившейся дорожной обстановки из-за ухудшения погодных условий эти дорожные участки становятся опасными.

В городках жизнеобеспечения водители и пассажиры оказавшегося неподалеку автотранспорта могут отдохнуть, отогреться, выпить горячего чая, зарядить мобильные телефоны и позвонить родственникам. Также дежурящие там специалисты могут оказать им медицинскую помощь.