Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Жители микрорайона Парнас на севере Петербурга жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся на территории жилого комплекса из-за не вывезенного коммунальщиками мусора. Соответствующий пост опубликован 11 января в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Мусорная свалка на Парнасе (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург) в соцсети «ВКонтакте» Https://vk.com/spb_today

"Мы уже обращались в разные инстанции, но пока действий никаких нет», — заявила корреспонденту ИА REGNUM автор поста Анара Шихиева.

По словам девушки, территория жилого комплекса, предназначенная для упорядоченного сбора мусора, уже 31 декабря была завалена полными мешками и пакетами с мусором. Девушка поделилась фотографией свалки накануне Нового года. Снимок сделан по адресу ул. Заречная, 41, корпус 1.

Состояние участка для выброса мусора по адресу ул. Заречная, д. 41, к. 1 на 31 декабря 2021 г Анара Шихиева

Несмотря на поток обращений местных жителей в различные инстанции, вывоза мусора за 12 дней так и не произошло. В пресс-службе районной администрации корреспонденту ИА REGNUM заявили, что к ним никаких обращений с Парнаса не поступало.

«Лично ко мне не поступало (обращение), пока нет предметного разговора ответить по пунктам жителям. <…> Эта обстановка во всём городе, и эта ситуация будет решаться. Понятно, что жителей в таком ситуации не оставят», — заявила глава пресс-службы администрации Марина Станкевич.

В АО «Невский экологический оператор» (НЭО) ИА REGNUM сообщили, что техника компании регулярно выезжает на вывоз мусора с территории ЖК на Парнасе.

«Там довольная плотная жилая застройка и, конечно, то количество баков, которое по СанПиНу разрешено там устанавливать, не справляется с объёмами ТКО, которые жители выбрасывают», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании, которая с 1 января выполняет функции единого регионального оператора по обращению с ТКО.

В НЭО заявили, что для налаживания системы вывоза мусора и недопущения повторного образования свалок в городе им потребуется некоторое время. В компании выразили готовность вывезти мусор с указанного проблемного участка и оперативно включить его в работу.

Отметим, ежедневно местные жители публикуют жалобы об образовавшихся скоплениях мусора. Люди привлекают внимание к этой проблеме в соцсетях и с помощью жалоб в местные организации.

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