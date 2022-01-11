Улан-Удэ, 11 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Ветеринарная служба Бурятии за неделю с 3 по 10 января вакцинировала более 104 тыс. голов скота от нодулярного дерматита, в том числе 56,3 тыс. коров, 43,6 тыс. овец и коз, а также 4,1 тыс. свиней. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Вакцинация скота от нодулярного дерматита в Бурятии

Вакцинация началась после вспышки заразного заболевания в самом конце 2021 года в трёх районах республики. Экстренно было уничтожено более 1 тыс. больных животных, а трупы были сожжены.

В настоящее время ведётся вакцинация здорового скота в радиуса 40 км от эпизоотических очагов. Всего в республике определено семь районов-зон вакцинации, куда вошли 118 населённых пунктов. Всего вакцинации подлежит 148 тыс. животных.

«Для профилактических мероприятий в угрожаемой зоне привлечены 141 ветеринарных специалистов и 20 водителей, задействовано 20 единиц автотранспорта. Из данного числа специалистов определены 73 группы по 1 и по 2 человека», — отметили в ведомстве.