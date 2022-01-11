Красноярск, , 13:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 214 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 176 058 человек. Выздоровел 161 141 житель региона, в том числе 251 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в крае выявили 235 носителей коронавируса, выздоровели 290 человек.

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