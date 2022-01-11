Новокузнецк, Кемеровская область, 11 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Новокузнецке в текущем году появится виртуальный концертный зал на 93 места. Об этом сообщили в мэрии города.

Школа

«Он будет смонтирован в Доме творческих Союзов, — уточнили в администрации муниципалитета. — Таким образом, в нашем городе будет реализован проект «Школа креативных индустрий». Здесь будут готовить специалистов IT-сферы для учреждений культуры Кузбасса».

Отметим, что регионы получат субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. В таких школах ученики 5−11-х классов смогут получить дополнительное образование по направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото‑ и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.