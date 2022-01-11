Симферополь, , 13:24 — REGNUM Обязанности главы администрации Симферополя до избрания нового руководителя временно будет исполнять первый замглавы администрации Максим Балахонов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, его кандидатуру поддержали депутаты горсовета крымской столицы 11 января.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«11 января в ходе 58-й внеочередной сессии Симферопольского городского совета депутатский корпус поддержал назначение Максима Борисовича Балахонова на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Симферополя», — сообщили в администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы администрации крымской столицы будет объявлен в течение 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря с поста главы администрации Симферополя уволился Валентин Демидов, проработавший на посту менее года.