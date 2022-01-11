Москва, , 13:23 — REGNUM На рассмотрении Госдумы уже находится законопроект о продовольственно-лекарственных сертификатах, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Талон на чай, 1990 год NBS

«Мы предложили такие сертификаты сделать продовольственно-лекарственными. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов», — напомнил Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

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Законопроект об оказании адресной помощи малоимущим гражданам в виде продовольственно-лекарственных сертификатов разработали депутаты Госдумы от ЛДПР в августе 2021 года. Номинальную стоимость сертификата предлагается установить в размере 30% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц.

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