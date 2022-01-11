Рига, , 13:23 — REGNUM Служба госбезопасности Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом сообщило латвийское издание rus.lsm.lv.

Шпион

Лица подозреваются в предоставлении российским спецслужбам секретной информации об оборонной сфере Латвии. Отмечается, что задержание произошло еще в 2021 году, но лишь теперь власти Латвии решили сообщить об этом. Ни фамилии, ни род занятия арестованных не сообщаются. Судя по косвенным данным, как минимум в одном случае речь идет о представителе военного ведомства Латвии.

Так, данное лицо в ходе профессиональной деятельности занималось получением, обобщением, анализом и передачей российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.

Согласно материалам расследования, задержанные встречались с представителями российской военной разведки на территории России. В прокуратуру уже переданы материалы следствия с просьбой начать уголовное преследование одного из подозреваемых.