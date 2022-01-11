Вашингтон, , 13:21 — REGNUM В 2021 году количество постов в Twitter, посвящённых видеоиграм, выросло на 14%. Об этом 11 января сообщает «Игромания».

Genshin Impact Скриншот с YouTube

За год геймеры опубликовали в Twitter 2,4 млрд постов. При этом самой популярной и обсуждаемой игрой оказалась Genshin Impact.

Напомним, что Genshin Impact — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный китайской студией miHoYo. Он вышел в 2020 году, был тепло встречен геймерами и критиками, а также собрал множество игровых наград.

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