Москва, , 13:20 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лыжи

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Илья Семиков.

У женщин на Играх выступят Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.