Самара, 11 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели мужчины при выполнении работ по уборке снега устанавливают в Самаре. Об этом 11 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

City-yaroslavl.ru Уборка снега

По версии следствия, вечером 10 января в Самаре рабочий 1988 года рождения убирал снег при помощи колесного погрузчика на парковке торгового центра, в какой-то момент он получил смертельные травмы.

По предварительным данным, гибель рабочего произошла из-за нарушения требований охраны труда.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.