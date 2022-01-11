Джакарта, , 13:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что государство будет бороться за интересы развивающихся стран пока страна председательствует в G20, сообщает Republika.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем использовать платформу для борьбы за интересы Индонезии, а также за интересы развивающихся стран», — заявил глава государства.

По словам президента, председательство Индонезии в G20 восстановит лидерство страны в глазах всего мира, как это произошло, когда первый президент Индонезии Сукарно предпринял ряд дипломатических усилий.

Как известно, членами G20 являются ЮАР, США, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Великобритания, Италия, Япония, Германия, Канада, Мексика, Республика Корея, Россия, Франция, Китай, Турция и Европейский союз. Индонезия будет председательствовать в G20 до ноября 2022 года.