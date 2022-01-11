Кемерово, , 13:18 — REGNUM В Кемеровской области в зимний период планируют открыть более 40 ледовых переправ. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Ледовая переправа 59.mchs.gov.ru

«28 уже введены в эксплуатацию, из них: 22 — пешеходные, три — автомобильные и две — гужевые», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время переправы действуют в Мариинском, Междуреченском и Юргинском городских округах, Крапивинском, Промышленновском, Чебулинском, Яшкинском и Яйском муниципальных округах, в Новокузнецком и Таштагольском муниципальных районах.