Абакан, , 13:17 — REGNUM По состоянию на 11 января в Хакасии от коронавируса привито 260 315 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Вакцина от ковида «Гам-КОВИД-Вак» Lenobl.ru

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Получил обе дозы вакцины и завершил вакцинацию 192 071 человек. Прошли ревакцинацию 39 663 человека.

По данным минздрава, в регионе среди жителей старше 60 лет вакцинировано 79,4%. Кроме того, прививку сделали 176 беременных женщин.

Исполнение плана вакцинации в регионе — 68,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации минздрава, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения — 322 тысячи человек.

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