Таллин, 11 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Во вторник, 11 января, парламент Эстонии намерен обсудить предложение о возврате в качестве доказательства инфекционной безопасности экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщила фракция оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE), выступившей инициатором обсуждения.

Pixabay.com Тест

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Вице-председатель фракции EKRE Рене Кокк отметил в этой связи, что коронавирусом заражаются как вакцинированные, так и не вакцинированные люди.

«Ковид-сертификат не гарантирует, что привитые люди, у которых он есть, не заболеют, не заразятся и не заразят других. В отличие от прививочного паспорта, отрицательный результат теста дает уверенность в том, что человек не заражен коронавирусом в данный момент и не представляет опасности для окружающих», — так аргументировал он инициативу однопартийцев.

Отмечается, также, что распространение массового ковид-тестирование в общественных местах дает всем присутствующим уверенность в том, что распространение Covid-19 и возможность их заражения в этих местах сведены к минимуму.

«Инфекцию можно уменьшить за счет более тщательного тестирования и ограничения контакта инфицированных и всех, кто находится в тесном контакте, в том числе с вакцинированными, с другими», — убежден Кокк.

В настоящий момент единственным официальным доказательством ковид-безопасности человека в Эстонии считается его ковид-сертификат с QR-кодом.