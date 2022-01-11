Таганрог, Ростовская область, 11 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области начинается рассмотрение уголовного дела о махинациях с патентом на самолет-амфибию, фигурантом которого является бывший директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин. Первое заседание в Таганрогском городском суде назначено на 14 января.

(сс) sajinka2 Коррупция

Как следует из информации, опубликованной на сайте Таганрогского городского суда, материалы уголовного дела поступили в суд 1 декабря 2021 года. Предварительное слушание состоялось 9 декабря. Назначенное на 20 декабря судебное заседание было отложено.

Бывшего главу предприятия обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Как считают следователи, он незаконно внес своё имя в список авторов патента на самолёт-амфибию, за что получил 3,7 млн рублей. Кроме того, его подозревают в получении 1,4 млн рублей, которые были перечислены в качестве премий руководству завода. Однако по распоряжению Грудинина деньги были сняты и переданы доверенным лицам.

Как следует из информации, которой располагает «Коммерсант», следствие ведётся ещё по одному уголовному делу. Якобы Грудинин злоупотребил полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.