Сеул, , 13:16 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 11 января телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ракета (сс) geralt

По их словам, представители двух стран поделились оценками действий Северной Кореи, обсудили пути двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули важность сохранения твердого альянса.

В этот же день Но Гю Док провел телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Участники диалога обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсудили меры противодействия и план их реализации.