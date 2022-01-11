Сыктывкар, 11 января 2022, 13:15 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба уволил председателя комитета по закупкам Дмитрия Черницына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
О причинах кадрового решения ведомство не сообщило. С 11 января 2022 года исполнение обязанностей главы комитета возложено на Юлию Котову, занимавшую пост его заместителя.
Напомним, Черницын возглавлял комитет с ноября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми уволил руководителя своей администрации.