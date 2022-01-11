Магас, 11 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ингушетии пойдет под суд житель соседней республики, которого поймали на незаконном производстве криптовалюты. Организовавший майнинг-ферму 32-летний житель города Грозного обвиняется в причинении имущественного ущерба электрокомпании «Россети Северного Кавказа» в особо крупном размере, сообщили 11 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

(сс) geralt Криптовалюта

Как стало известно из материалов уголовного дела, обвиняемый взял в аренду помещение, расположенное в селе Троицкое, и организовал там работу майнинг-фермы. Он установил 196 единиц специального оборудования и стал производить криптовалюту. При этом электричеством злоумышленник пользовался в обход приборов учета.

«В целях обеспечения его функционирования он незаконно подключился к электросетям, причинив с октября по декабрь 2020 года энергоснабжающей организации ПАО «Россети Северного Кавказа» ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Сунженский районный суд.

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