Брюссель, , 13:34 — REGNUM Евросоюз ожидает фактического вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана, об этом заявил 11 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о скором начале вывода из страны миротворческого контингента ОДКБ. Процесс, как сообщало ИА REGNUM, займёт не более десяти дней.

«Важно увидеть завершение миссии ОДКБ и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации», — приводит слова Стано РИА Новости.

Представитель ЕС добавил, что при оказании внешней военной поддержки Казахстану должны соблюдаться суверенитет и независимость страны, а также основные права всех казахстанских граждан.

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