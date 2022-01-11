Волгоград, , 13:17 — REGNUM Уголовное дело о присвоении денежных средств возбуждено в отношении 51-летней ректора государственного института в Волгограде. Женщину подозревают в проведении фиктивных учебных занятий, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Учебная аудитория Роман Нагорный

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемая изготовила заявление о проведении ею учебных занятий по ряду дисциплин. Документы она передала для начисления денежных средств, а затем, согласно расчётному листу, получила более 79 тысяч рублей. По данным следователей, занятия фактически не проводились, а деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».