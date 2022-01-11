Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Кадровые изменения и перестановки начались в петербургском Главке МВД России в результате проверки, которую проводят ревизоры из Москвы, из центрального аппарата МВД. Как стало известно ИА REGNUM 11 января от источника, знакомого с ситуацией, перестановки еще не закончились.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

«Проверка еще идет, сколько человек будет уволено или изменят свои посты, еще неизвестно», — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем издание «Фонтанка» сообщает, что 18 руководителей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) Петербурга в конце 2021 года были понижены или вовсе лишились своих должностей. Предварял кадровые перестановки приезд в начале декабря из Москвы ревизоров из МВД России.

По предварительным данным, также лишились своих постов начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов, он был понижен до заместителя начальника этого же управления. Переведен в Кронштадт (самый маленький район Петербурга) начальник УМВД по Красносельскому району Денис Данилевич. Изменения в кадровом обеспечении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объясняются «результатами московской проверки».