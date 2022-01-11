Новосибирск, 11 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 31 декабря по 9 января зафиксировано 155 пожаров. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщило региональное управление МЧС РФ.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«В результате происшествий 43 человека спасены, 104 — эвакуированы из горящих зданий, 12 — травмированы, восемь человек погибли, в том числе ребёнок», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что до 14 января сотрудники МЧС России работают в режиме повышенной готовности.