Пекин, 11 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Посол бывшего афганского правительства в Пекине, объявил, что уходит в отставку по «личным» причинам.

Афганистан

По сообщению информационного агентства «Анадолу», на которое ссылается Mehr News, Джавед Ахмад Каэм, о том, что он подал в отставку со своего поста, посол бывшего афганского правительства в Китае объявил 10 января.

Джавед Ахмад Каэм заявил, что причина является «личной», и сказал, что не хочет вдаваться в подробности. Он также сообщил, что после начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломаты не захотели продолжать работу и большинство из них покинули Китай, отправившись в отпуск.

По его словам, работники посольства последние шесть месяцев не получали зарплату.

Джавед Ахмад Казм также объявил, что передаст ключи от посольства Афганистана посольству Катара.