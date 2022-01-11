Ярославль, , 13:21 — REGNUM В Ярославле оппозиция планирует объединиться для возврата прямых выборов мэра города. Об этом представители политических партий заявили на пресс-конференции с журналистами 11 января.

Пресс-конференция объединённой оппозиции в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представители оппозиционных партий могут поделить между собой округа и договориться о поддержке кандидатов друг-друга на предстоящих осенью 2022 года выборах в муниципалитет Ярославля.

«Единая Россия» вероломно хочет отменить выборы по партийным спискам, чтобы снова проворачивать свои антинародные дела, чтобы продолжать ухудшать жизнь ярославцев. Получается, что фактическое меньшинство узурпирует власть в городе. Меньшинство диктует нам как жить и что делать. Они хотят исключить критику и убрать всех несогласных», — сообщили политики в своём коллективном заявлении.

Объёдинённая оппозиция настаивает на том, что нельзя принимать в Устав Ярославля соответствующие поправки об отмене выборов по партийным спискам. Взамен оппозиционеры предлагают свой вариант — вернуть в город прямые выборы мэра. В связи с этим просят политики и поддержки у граждан на предстоящих публичных слушаниях об изменениях в Устав, которые состоятся 20 января.

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