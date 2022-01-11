Ярославская оппозиция хочет вернуть прямые выборы мэра
Ярославль, 11 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Ярославле оппозиция планирует объединиться для возврата прямых выборов мэра города. Об этом представители политических партий заявили на пресс-конференции с журналистами 11 января.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представители оппозиционных партий могут поделить между собой округа и договориться о поддержке кандидатов друг-друга на предстоящих осенью 2022 года выборах в муниципалитет Ярославля.
Объёдинённая оппозиция настаивает на том, что нельзя принимать в Устав Ярославля соответствующие поправки об отмене выборов по партийным спискам. Взамен оппозиционеры предлагают свой вариант — вернуть в город прямые выборы мэра. В связи с этим просят политики и поддержки у граждан на предстоящих публичных слушаниях об изменениях в Устав, которые состоятся 20 января.