Манила, 11 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В результате столкновений в тюрьме столичного региона на Филиппинах как минимум шесть заключенных погибли и еще 33 пострадали. Об этом 11 января сообщает местное издание Rappler со ссылкой на представителя Бюро управления тюрьмами и пенологии при МВД страны Хавьера Сольду.

Pixabay.com В тюрьме

Как отметил Сольду, тюремный бунт начался из-за словесной перепалки двух заключенных.

«Тюрьма остается в состоянии повышенной готовности», — сказал он, добавив, что глава пенитенциарного учреждения после этого был освобожден от своей должности.

При этом, по данным агентства France-Presse, в названном месте заключения находится 1900 заключенных при вместимости менее 200.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Тюмени был вынесен приговор осуждённой за побег из колонии.