Курск, , 13:09 — REGNUM В Курской области 11 января зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было выявлено 82 тыс. 712 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 152 пациента, в том числе 95 — за последние сутки.

Скончались 2090 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.