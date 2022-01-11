Симферополь, , 13:09 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела, 12 и 13 января в Крыму ожидаются снегопады, гололедица, ветер до 15 — 20 м/с, а 12 января — с порывами до 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9−14° С мороза, днем до 3−8° С мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение на 11 — 14 января из-за опасности схода лавин в горных районах Сочи.