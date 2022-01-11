Кабул, , 13:08 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона о лагерях по подготовке террористов, которые функционируют на северо-востоке Афганистана. Об этом заместитель министра информации и культуры правительства Афганистана Билал Карими написал в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы решительно отвергаем утверждение президента Таджикистана о том, что в Афганистане создан ряд лагерей для деструктивной деятельности в приграничных с Таджикистаном районах», — написал он.

Он также заверил все соседние с Афганистаном страны, что «границы в безопасности, а с нашей земли ни одной стране, в том числе и Таджикистану, ничто не будет угрожать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рахмон заявил, что в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40 лагерей, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков.

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