Курск, 11 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Золотухинском районе Курской области завершено расследование уголовного дела о получении взятки директором школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Pixabay.com В школе

По версии следствия, с сентября 2020 года по июнь 2021 года директор школы каждый месяц получал от одного из учителей взятки в размере 2,3 тыс. рублей. Деньги учитель передавал директору «за общее покровительство при незаконном бездействии по выполнению обязанностей классного руководства».

Расследование уголовного дела по статье «Получение взятки за незаконные действия» завершено, дело передали в суд.