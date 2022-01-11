Москва, 11 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Торговая сессия 10 января закончилась для котировок нефти неудачно. Поднявшись в первой половине дня до $82,40 за баррель, нефть марки Brent закрыла торговый день на отметке $81,14, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Erik Mclean Баррель нефти

«Такая волатильность была связана с несколькими факторами. Позитивно на стоимость бочки влияет ситуация в Казахстане, поскольку это государство входит в топ-15 по добыче нефти, и нестабильность ставит под вопрос поставки на мировой рынок, что добавляет ценности текущим объемам.

При этом торги на американском фондовом рынке 10 января прошли очень нервно — основные индексы в моменте теряли до 3% из-за опасений по поводу скорого повышения ставки ФРС США и распространения нового штамма «Омикрон» на территории США.

За последние сутки выявлено более 1,35 миллиона случаев заражения, и из-за этого останавливаются линии метро и вводится удаленное обучение в школах.

Но вторая половина торговой сессии на американских рынках была значительно позитивнее, что позволило нефти укрепиться с минимальных значений в $80,60 до цены закрытия.

Сегодняшний день, 11 января, для цен на нефть представляется более позитивным после ряда обнадеживающих комментариев от фармацевтических гигантов по поводу вакцины от «Омикрона». Предполагаемый коридор движения — $80,70−83,00 за баррель», — полагает эксперт.

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