* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Балх сообщают, что несколько женщин из группы под названием «Движение женщин за справедливость» в ответ на постановление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что женщины не должны выходить из дома без сопровождения мужчины-мухаррама, надели красные головные покрывала как символ сопротивления и борьбы. Протест проходил в помещении.

8am.af Протесты женщин в Афганистане. Надпись на плакате: «Нет» принуждению талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) носить хиджаб

Наира Парван, одна из протестующих, рассказала газете «8 Собх», что женщины Балха, как и женщины в других провинциях, хотят донести свой голос до мирового сообщества, поддерживая движение протеста.

По ее словам, народ Афганистана исповедует ислам и имеет право на любую свободу и выбор в рамках исламского учения, а афганские женщины, как и любой другой человек, имеют право на свободу и принятие решений и не должны зависеть от мужчин.

Женщины Балха говорят, что афганские женщины имеют право работать наравне с мужчинами, и отсутствие мухаррама не должно служить препятствием для женщин.

Протестующие женщины подчеркивают, что участие в политической жизни и общественная деятельность являются правом каждого человека, и международное сообщество не должно забывать об афганских женщинах.

Также в последние дни женщины в разных провинциях страны устроили акции протеста в закрытых помещениях.