Ульяновск, , 13:06 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые жертвы пандемии коронавируса. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 11 января, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Ульяновской области умерли 10 января десять пациентов. Это на один летальный случай меньше, чем было ранее трое суток подряд.

С начала пандемии в регионе умерли 3892 ковидных больных, что составляет 3,2% от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Ульяновской области провели более 1,63 млн тестов на SARS-CoV-2. За последние сутки число жителей, которые находятся под наблюдением, снизилось с 7075 до 6713.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022-м и 2023 годах в Ульяновский областной клинический онкологический диспансер поступит соответственно 12 и 6 единиц дорогостоящего оборудования на 220 млн рублей.

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