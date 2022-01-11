Новосибирск, 11 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области после гибели во время пожара двух детей и женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

СКР по Новосибирской области Пожар в доме

В ведомстве уточнили, что пожар в частном доме по улице Шоссейная ст. Ояшинский в Мошковском районе произошёл сегодня, 11 января. Во время тушения были обнаружены тела двух детей и женщины.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.