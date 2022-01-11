Уфа, , 13:07 — REGNUM Три проекта из Башкирии одобрили в минсельхозе России на получение грантов на развитие сельского туризма в республике. Об этом 11 января сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Коровы. Сельское хозяйство

По его словам, с 2022 года представители малого аграрного бизнеса, которые будут объединяться в кооперативы, смогут получать гранты на развитие сельского туризма.

«Это федеральная программа. Во многих странах мира сейчас данное направление становится все более популярным. Нам его тоже развивать надо. Фермеры могут принимать туристов и получать дополнительные доходы от экскурсий и продаж им своей продукции. Горожане с удовольствием поедут посмотреть, например, какую-нибудь сыроварню и тем более детям ее показать. В общем, до 10 млн рублей сможет получить любой фермер, задумавший построить помещение для приема отдыхающих или благоустроить территорию, или ещё что-нибудь в этом духе планирующий», — сообщил Назаров, отметив, что сотрудники минсельхоза России одобрили уже три проекта, которые планируются реализовать в Башкирии.

Так, в Абзелиловском районе туристы смогут заняться кумысолечением и иппотерапией, а также покататься на лошадях.

Второй проект планируется реализовать в Кугарчинском районе. Здесь намерены организовать экскурсии по бортевым пасекам, апитерапию, демонстрировать ремесла, проводить пешие и конные прогулки, а также создать эко-магазин.

Третий проект намерены реализовать на базе рыболовного хозяйства под Туймазами. Здесь посетители смогут покататься на каяках, лошадях, велосипедах, а также порыбачить.

Назаров сообщил, что в настоящее время прорабатываются еще четыре проекта.