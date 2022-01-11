Лос-Анджелес, США, 11 января 2022, 13:02 — REGNUM Две участницы американской группы Pussycat Dolls высказались относительно отмены их воссоединительного тура. Об этом 11 января пишет Billboard.

Pussycat Dolls
Pussycat Dolls
Скриншот видео на YouTube

По словам Джессики Сатты и Кармит Бачар, их не уведомили о том, что тур отменили. «Мы хотим сказать, что невероятно разочарованы, узнав об объявлении, сделанном в Instagram, о том, что тур воссоединения Pussycat Dolls отменён. На данный момент официального уведомления об этом не было», — заявили артистки.

Ранее солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер в личном Instagram-аккаунте объявила об отмене воссоединительного тура группы. Причиной стали «постоянно меняющиеся обстоятельства, связанные с пандемией».

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Tyler, The Creator хочет изменить свой псевдоним