Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Две участницы американской группы Pussycat Dolls высказались относительно отмены их воссоединительного тура. Об этом 11 января пишет Billboard.

Скриншот видео на YouTube Pussycat Dolls

По словам Джессики Сатты и Кармит Бачар, их не уведомили о том, что тур отменили. «Мы хотим сказать, что невероятно разочарованы, узнав об объявлении, сделанном в Instagram, о том, что тур воссоединения Pussycat Dolls отменён. На данный момент официального уведомления об этом не было», — заявили артистки.

Ранее солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер в личном Instagram-аккаунте объявила об отмене воссоединительного тура группы. Причиной стали «постоянно меняющиеся обстоятельства, связанные с пандемией».