Ставрополь, 11 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В столице Ставропольского края пришлось эвакуировать учащихся и педагогов одной из школ, предварительно названа причина — звонок о минировании здания. Известно, что инцидент произошел в школе №24 Ставрополя утром 11 января.

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«В образовательное учреждение поступил ложный звонок о том, что в школе находится бомба. К счастью, информация не подтвердилась. Дети находятся в безопасности», — пишет «КП-Ставрополь».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются источники информации о минировании. Отметим, что по данному факту комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. На официальных сайтах также нет сообщения о заложенной в школе бомбе.

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