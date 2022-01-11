Москва, , 13:01 — REGNUM К 2030 году количество голодающих в мире достигнет почти 1 млрд человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные ФАО ООН, согласно которым в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли более чем на 28%.

Рост цен QuoteInspector

«Проблема продовольствия в мире остро встала еще до начала пандемии, — подчеркнул Комолов. — Количество голодающих в мире растет. По некоторым прогнозам, к 2030 году оно достигнет почти 1 млрд человек. Пандемия усилила этот тренд в связи с тем, что нарушила логистические цепочки».

Кроме того, как пояснил экономист, пандемия привела к оттоку мигрантов из ряда производств, что вызвало подорожание рабочей силы.

«При этом такие страны, как Россия, сильно включенные в мировой рынок, оказываются зависимыми от колебаний цен, и поэтому большие объемы производства зерна не приводят к понижению цен внутри РФ, так как почти все эти объемы уходят на внешние рынки. А внутри страны мы видим рост цен на продовольствие. Вдобавок Россия, будучи импортером большой части продукции, связанной со сложными аграрными технологиями, сильно зависит от импортных компонентов. Их подорожание также оборачивается ростом цен на продукты питания внутри РФ», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своим прогнозом по росту мировых цен на продовольствие поделился экономист Андрей Колганов.