Новосибирск, 11 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирске с фасадов зданий убрали 1,5 тысячи незаконных и более 200 легальных рекламных конструкций. Мэр Анатолий Локоть поручил уменьшить количество рекламы и на тротуарах, сообщили в администрации муниципалитета.

Николай Чеканов Новосибирск

Город очищают от визуального шума к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.

«Визуальная привлекательность Новосибирска во многом зависит от грамотного размещения наружной рекламы. Мы видим, что на улицах города её слишком много, и уже на протяжении нескольких лет поэтапно уменьшаем её количество, — отметил Локоть. — Но сегодня изобилует сити-формат — он мешает пешеходам, самокатчикам, занимает существенную часть тротуара, количество таких конструкций следует уменьшить».

Глава города уверил, что власти не ведут борьбу с малым бизнесом, а всего лишь приводят в порядок улицы. Он подчеркнул также, что «не Новосибирск существует для рекламы, а реклама для Новосибирска».

С февраля на улицы начнут выезжать инспекторы.