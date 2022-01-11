Мадрид, 11 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Глава Европарламента Давид Сассоли, скончавшийся 11 января в возрасте 65 лет, был «великим защитником европейских ценностей». Об этом говорится в заявлении премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

По словам Санчеса, во время пандемии Сассоли «решительно работал на благо более сплоченного и социального Евросоюза».

Давид Сассоли умер в онкологическом центре в городе Авиано в Италии. Ранее сообщалось, что 26 декабря политика госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с дисфункцией иммунной системы.