Симферополь, 11 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Работа аэропорта «Симферополь» ограничена из-за тумана, сообщили 11 января в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

«Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман», — сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани.

На данный момент, уточнили в аэропорту, задержано прибытие семи рейсов. Также экипажи двух самолетов ушли на запасные аэродромы в Анапу и Краснодар.

Отметим, что нарушения в работе аэропорта «Симферополь» из-за погодных условий наблюдаются второй день подряд — накануне, 10 января, из-за тумана было задержано несколько рейсов. Также 9 января на 14 часов был задержан рейс в Москву, в причинах последней задержки разбирается прокуратура.