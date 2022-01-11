Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM На территории Бурятии в период новогодних выходных с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го зарегистрировано 180 аварий. В результате погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Смертельное ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

Ещё двадцать участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Всего за десять дней инспекторы выявили 3790 нарушений правил дорожного движения.

«Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 168 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 41 автомобилист отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения», — отметили в ведомстве.

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