Москва, 11 января 2022, 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном заседании, приуроченном к 300-летию прокуратуры РФ. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эмблема прокуратуры РФ
Эмблема прокуратуры РФ
Genproc.gov.ru

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства будет присутствовать на мероприятии 12 января очно.

«Да, планируется. Действительно, он завтра примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры России», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры, которое состоится 12 января 2022 года, президент страны Владимир Путин подписал 24 марта прошлого года.

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К этой дате будут приурочены праздничные мероприятия. Напомним, Российская прокуратура была учреждена указом Петра I от 12 января 1722 года.