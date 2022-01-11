Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном заседании, приуроченном к 300-летию прокуратуры РФ. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства будет присутствовать на мероприятии 12 января очно.

«Да, планируется. Действительно, он завтра примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры России», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры, которое состоится 12 января 2022 года, президент страны Владимир Путин подписал 24 марта прошлого года.

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К этой дате будут приурочены праздничные мероприятия. Напомним, Российская прокуратура была учреждена указом Петра I от 12 января 1722 года.