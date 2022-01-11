Москва, , 12:56 — REGNUM В России насчитывается почти 13 тысяч особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. Особо охраняемых природных территорий федерального значения — 237, в том числе — 109 государственных природных заповедников, 65 национальных парков, 63 государственных природных заказника, сообщает Минприроды России 11 января, когда страна отмечает Всероссийский день заповедников и национальных парков.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В ведении Минприроды России находятся 230 ООПТ, включая 105 государственных природных заповедников, 63 национальных парка и 62 государственных природных заказников федерального значения. В управлении иных ведомств (Минобрнауки России, ФСО России, Управление делами Президента Российской Федерации, ГК «Росатом») находится семь ООПТ: четыре государственных природных заповедника, два национальных парка и один государственный природный заказник федерального значения.

За последние три года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» создано 16 особо охраняемых природных территорий, площадью 4,6 млн га, в том числе созданные в 2021 году два природных заказника федерального значения — «Казантипский морской» в Республике Крым и «Параськины озера» в Коми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января 2022 года заповедной системе России исполняется 105 лет. Праздник, посвященный особо охраняемым природным территориям, был учрежден в 1997 году и был приурочен созданию первого государственного природного заповедника с целью охраны соболя. Постановлением сената Российской империи 29 декабря 1916 года или 11 января 1917 года по новому стилю был создан заповедник Баргузинский, находящийся в Бурятии.

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