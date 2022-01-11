Москва, 11 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Рубль с 10 января развивает откат от апрельских минимумов, отмеченных на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 11 января, пара доллар/рубль отметилась на однонедельных минимумах в районе 74,45 руб., после чего отскочила в ходе недавних торгов и вернулась на исходные позиции.

При этом общий настрой на российском рынке выглядит вполне неплохо — после смешанной динамики по итогам сессии индекс Мосбиржи и РТС повышаются в среднем на 1%.

С началом европейской сессии давление на рисковые активы в целом ослабло, а нефть возобновила подъем и уже отыграла вчерашние потери, что помогает российской валюте в развитии коррекции после распродаж, обрушивших курс «россиянина» к многомесячным минимумам.

Впрочем, продолжение восстановление рубля под вопросом. Во-первых, игроки находятся в подвешенном состоянии в ожидании новостей с саммита Россия-НАТО. Вашингтон уже заявил, что готовит ответ на случай вторжения Москвы на Украину.

Во-вторых, растет вероятность более агрессивного повышения ставок ФРС США, что поддерживает бычий тренд по индексу USD, хотя тот и слегка пробуксовывает в последнее время.

Так, подтверждение пробоя поддержки 74,50 руб. на данный момент маловероятно, тогда как риск возвращения котировок пары выше 75 руб. достаточно высок.

В свете упомянутых переговоров и ожидания свежих макроэкономических сигналов из США волатильность курса нашей валюты в предстоящие дни, похоже, будет оставаться высокой», — полагает эксперт.

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