Сеул, , 12:56 — REGNUM В столице Южной Кореи установили дополнительные светодиодные светофоры на тротуарах пешеходных переходов для так называемых «смартфонных зомби». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии города.

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По состоянию на 11 января в 25 районах города работает порядка 1200 таких светофоров.

Дополнительные светодиодные светофоры, установленные на тротуаре пешеходного перехода, предназначены для направления пешеходов, увлеченных своими смартфонами. Таких людей называют «смартфонными зомби».

В настоящее время власти Сеула работают над увеличением числа наземных светофорных систем, чтобы отреагировать на растущие угрозы безопасности дорожного движения, с которыми сталкиваются люди, смотрящие в экран телефона при переходе дороги.

«Изначально они были приняты в качестве дополнительной системы светофора для смартфонных зомби, но оказались полезными для удержания детей подальше от дороги», — сказал чиновник в районе Каннам.